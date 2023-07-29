مصرع شاب بطعنة نافذة على يد آخر بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة خلال مشاجرة بينه وبين آخر بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من أهالى قرية كفر الترعة القديم التابعة للمركز بوجود مشاجرة بين شابين ومصرع إحداهما بطعنة نافذة.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى علي محمد رزق أحمد العشري، 17عاما ومقيم بقرية كفر الترعة القديم التابعة للمركز متأثرا بإصابته بطعنة نافذة خلال مشاجرة مع شاب آخر من نفس القرية .

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.