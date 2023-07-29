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السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372  شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500  طن بضائع ، 212  شاحنة  ، 30 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر  السفينة  GOLDEN EAGLE وعلي متنها 7000 طن اسمنت  تصدير الي مدغشقر ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1650  طن بضائع و 140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها .
 

- هيئة موانيء البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري