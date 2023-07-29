اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 212 شاحنة ، 30 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOLDEN EAGLE وعلي متنها 7000 طن اسمنت تصدير الي مدغشقر ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و 140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها .
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تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 212 شاحنة ، 30 سيارة .
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 212 شاحنة ، 30 سيارة .