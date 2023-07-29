تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 212 شاحنة ، 30 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOLDEN EAGLE وعلي متنها 7000 طن اسمنت تصدير الي مدغشقر ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و 140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها .

