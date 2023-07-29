جامعة كفر الشيخ تشارك فى فعاليات "إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية"

شارك فريق من جامعة كفر الشيخ فى فعاليات " إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الاعمال والحاضنات الجامعية" الذي انعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر جامعة الدول العربية وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. أيضاً حضر اللقاء رؤساء الجامعات المصرية ورئيس أكاديمية البحث العلمى وممثلى البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.



كان ذلك بدعوة من الأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشراكة مع البنك الأهلي وبالتعاون مع برنامج أعمال مصر المنفذ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وتنفيذ شركة DAI الدولية.

وترأس وفد جامعة كفر الشيخ، الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ايناس الفاضلي مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور احمد قدري طايع مدير نادي ريادة الأعمال بالمركز، والدكتور عبد الله رشوان مدير التسويق بمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار.



وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان البرنامج يهدف الى دعم ريادة الاعمال والابتكار فى المنطقة العربية من خلال بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الاعمال بالجامعات وذلك من خلال برنامج متخصص للتدريب والاستشارات يقدمه خبراء دوليين ومحليين كما يشتمل على فرص للتواصل والتفاعل من نماذج نجاح لمراكز ريادة أعمال بمختلف الدول.



من جانبه اشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ان اللقاء ناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة بريادة الأعمال وربط البحث العلمى بالصناعة ونقل وتسويق التكنولوجيا ومستقبل الحاضنات التكنولوجية في الجامعات المصرية، كما كان الحدث فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر والحديث عن أنشطة جامعة كفر الشيخ .