مسؤول بجهاز تنمية البحيرات: مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي

أكد عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية، أن إنتاج الأسماك في مصر تخطى مليوني طن بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس على المستوى في مجال الاستزارع السمكي.

وأضافت "صلاح" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت ، أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في هذا التقدم ومنها مشروع الفيروز وبركة غليون، لافتًا إلى أن 80% من الإنتاج مصدره المزارع السمكية.

وتابع، أن الاستزراع السمكي هي عملية محكمة بشكل تام على مستوى الغذاء، حيث يجرى التحكم في كمية الغذاء التي تتناولها الأسماك على عكس المصايد الطبيعية، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها مزارع كثيرة حصلت على الجودة وأصبحت مؤهلة للتصدير

وواصل: "تم العمل بشكل موسع في كل البحيرات المصرية مثل المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل بشكل متوازي، وذلك في عمليات كبيرة جدا من التطوير والتطهير، كما اهتممنا بالاستزراع السمكي مثل مشروع فيروز ومشروع بركة غليون وغيرهما".

