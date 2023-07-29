ختام فعاليات الأسبوع التدريبي المكثف على احتياطات مكافحة العدوى بالدقهلية

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية الأسبوع التدريبي المكثف على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، حيث أقيمت أربع دورات تدريبية بقاعات التدريب بمستشفى رمد المنصورة ومستشفى منية النصر جنبا وإدارة التدريب.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

استغرقت الدورة الواحدة يومين تدريبين بواقع ١٢ ساعة للدورة الواحدة واستهدفت الدورات الأربع تدريب أكثر من ١٣٠ من مقدمي الخدمة بين أطباء وتمريض وقد حاضر بالدورات مدير إدارة مكافحة العدوى بالإضافة لعدد من أعضاء الإدارة.

وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، أن البرنامج استهدف تدريب الأطباء البشريين من كافة التخصصات على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وتمريض أقسام الكلى من عدد من المستشفيات ووحدات الكلى الطرفية.

وأضاف حمدى إلى أن الهدف من الدورات زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة لمتلقي الخدمة جنبا إلى جنب مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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