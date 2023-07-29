شاهد اللحظات الأخيرة في حياة "صهيب" قبل وفاته بحفل خطوبته في بورسعيد

حصلت "البوابة نيوز" على فيديو، اليوم السبت، للحظات الأخيرة في حياة شاب توفى أثناء حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

شاهد الحظات في حياة "صهيب" قبل وفاته بحفل خطوبته في بورسعيد

وظهر في الفيديو الشاب "صهيب" وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل دقائق قليلة من سقوطه على أرض القاعة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان والده وأصدقائه.

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل أمس الجمعة الشاب: سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته أثناء حفل خطوبته، اثر توقف في عضله القلب، وحُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بدفن الجثة وشيع جثمانه الآلاف من أهالي بورسعيد من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.