جماعة مسلحة مدعومة من إيران تهدد القوات الأمريكية في العراق.. وواشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا خاصا في بغداد

وسط جهود مشتركة من قبل واشنطن وبغداد ضد الأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة في العراق، هددت جماعة مسلحة تدعمها طهران القوات الأمريكية في بغداد.

وحذرت جماعة حركة حزب الله النجباء، وهي جزء من ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من إيران والمعروفة أيضًا باسم قوات الحشد الشعبي، من تداعيات ذلك على الوجود العسكري الأمريكي وهيمنته على قطاع النفط واقتصاد العراق.

وقال أكرم الكعبي، زعيم حركة حزب الله النجباء، وهو إرهابي مُصنف من قبل الولايات المتحدة ويُعتبر أحد العناصر الرئيسية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، هذا هو التحذير الأخير للأمريكيين الذين تدفقوا البلد الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية مستمرة.

وأضاف قائد المجموعة - التي يديرها بشكل غير رسمي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والتي توفر التمويل والأسلحة والتدريب لأعضائها - أنه إذا لم تغادر القوات الأمريكية العراق ولا توقف واشنطن "التدخل السافر والشر في بلادنا، ستكون هناك إجراءات واسعة وحاسمة من قبل أبطال العراق الذين لم ولن يقبلوا الإذلال والإهانة ".

وجاءت هذه التصريحات في بيان يوم الأربعاء بعد أن قالت 14 مصرفا عراقيا خاصا فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب مساعدتها لسحب دولارات أمريكية إلى إيران، إنها مستعدة لتحدي الإجراءات ومواجهة عمليات التدقيق، ودعت السلطات العراقية إلى تقديم المساعدة.

ومنعت السلطات المالية الأمريكية الأسبوع الماضي البنوك العراقية من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع لتهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأخيرة، إلى جانب العقوبات السابقة ضد ثمانية بنوك، تركت ما يقرب من ثلث البنوك العراقية البالغ عددها 72 على القائمة السوداء.

وقال حيدر الشما، متحدثا باسم البنوك الـ 14 الخاضعة للعقوبات، إن العقوبات قد تزيد من إضعاف العملة العراقية التي تراجعت من أقل من 1500 دينار للدولار الأسبوع الماضي إلى 1580 دينارًا حتى يوم الأربعاء.

وتفاقم تدهور الدينار مقابل الدولار منذ أن فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر لوقف الاستيلاء غير المشروع على الدولارات إلى إيران.