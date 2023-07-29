جنايات الإسكندرية تعاقب عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته 12 قطعة حشيش وسلاح أبيض

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم «أ.م.ع» عما أسند إليه، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاء بأوراق القضية المقيدة برقم « 2856/2023 جنايات قسم الرمل ثان» أن تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، كشفت أنه علي إثر ورود معلومات سرية مفادها قيام المتهم "أ.م.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدتها التحريات السرية وعلي إثر تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي.

انتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده فأبصرته يستقطع قطعة لمخدر الحشيش لأحد عملائه من حافظة بلاستيكية بحوزته مستخدما سلاح أبيض سكين وذلك نظير مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وانتزعت القوة السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.