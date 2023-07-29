تحرير 535 محضرا تموينيا وضبط 110 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية



صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (535) محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

و تنوعت تلك المخالفات ما بين (246) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير (289) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مطعم بناحية دمليج بمركز منوف لحيازته زيوت طعام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

فيما تم تحرير محضران جنح ضد أصحاب مستودعات غاز أحدهم بناحية شنوان بشبين الكوم لقيامه بتجميع 110 اسطوانة غاز لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، والآخر بناحية دراجيل بمركز الشهداء لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة، وكذا تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية الثانية بقويسنا لحيازته 5 طن مستلزمات انتاج ذرة صفراء بدون مستندات، وتحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية والألبان بقرية فيشا الصغرى بالباجور والتحفظ على 10 طن ملح طعام بدون مستندات دالة على مصدرها.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.