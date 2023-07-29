انطلاق أولى عروض "ثقافتنا في إجازتنا" بدمياط الجديدة

انطلقت أولى الحفلات الصيفية بدمياط الجديدة ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي، وبمشاركة ٢٠ فنانا عروضها الفنية المتنوعة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، حيث أشعلت حماس الجميع بباقة من الفقرات لأغاني قديمة مصحوبة باستعراضات مبهرة منها: الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، تقليد الفنانين، ورق الفل، باب الحمام، عايز أروح، ٥ قارات، إن راح منك يا عين، ريا وسكينة، حنكورة، ساعة لقلبك، ميدلي فيروز، بطلوا ده، أبلة فضيلة، يا واد يا تقيل، والتي استطاعت أن تخلق حالة من الحنين إلى الماضي وسط تفاعل وتجاوب من الجماهير الكبيرة التي رددت هذه الأغاني التي مست وجدان الجميع.

حضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، ونظمت بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً حتى 26 أغسطس المقبل، ويقام مساء اليوم الجمعة عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

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