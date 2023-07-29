رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة الإسراع في مشاريع الانتقال لاستخدام الطاقة المتجددة

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، يوم أمس الجمعة، ضرورة الإسراع بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالانتقال لاستخدام الطاقة النظيفة في أقرب الآجال، خصوصا منها الإنتاج الذاتي من الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ودعت رئيسة الحكومة خلال جلسة عمل خصّصت لمتابعة برنامج عمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بمشاريع الانتقال الطاقي، بقصر الحكومة بالقصبة إلى مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لبلوغ الأهداف المرسومة فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدة على ضرورة ضبط خطة عاجلة لتنفيذ مختلف العمليات المستقبلية والتي تستهدف القطاع العمومي.

وتناولت الجلسة بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، يوم الجمعة عرض مذكرة حول تقدم برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، ومدى تقدّم إنجاز مشاريع الطاقة ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وتطرقت الجلسة إلى منظومات إنتاج الكهرباء وتوزيع المحروقات، والحرص على تزويد السوق بهذه المنتجات بالطريقة المثلى، خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك.

في سياق آخر.. بحثت رئيسة الحكومة التونسية، خلال جلسة عمل بحضور رئيس الديوان عبد القادر الجمالي، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأهم محاورها التي ترتكز على أربعة محاور مهمة، تتثمل في تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المدمج والمتنوع والقادر على خلق مواطن شغل لائقة وتنمية الرأس المال البشري، وحوكمة سوق الشغل، ووضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية بصفة مشتركة.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تماشي الاستراتيجية وملائمتها لرؤية تونس 2035، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومخطط التنمية للفترة 2023-2025، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية في المحاور المتصلة برأس المال البشري والتشغيل، وضرورة مشاركة كافة المتداخلين من وزارات وأطراف اجتماعية ومجتمع مدني.