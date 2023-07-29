باحثون يطورون طريقة تكاثر ذباب الفاكهة دون الحاجة لذكور

قال باحثون أنهم وجدوا طريقة لحث إناث ذباب الفاكهة على إنجاب ذرية عندما لا يكون هناك ذكور حولها.

حيث أكد العلماء إنهم حددوا الجينات التي تمكن نوعا واحدا من ذبابة الفاكهة من إنتاج صغارها دون أن يتم تخصيب بيضها بالحيوانات المنوية ثم قاموا بعد ذلك بتعديل نوع آخر وراثيا يتكاثر جنسيا لفعل الشيء نفسه ، وفق صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وقال الدكتور أليكسيس سبيرلينج الباحث في جامعة كامبريدج والمؤلف الأول للورقة التي تحدد الخطوط العريضة للدراسة ، "نحن أول من أظهر أنه يمكنك هندسة ولادة عذراء تحدث في حيوان ، لقد كان من المثير جدا رؤية ذبابة عذراء تنتج جنينا قادرا على التطور إلى مرحلة البلوغ ، ثم كرر العملية" .

أجري البحث ، الذي نشر في مجلة كورينت بيولوجي العلمية، على مدى ست سنوات واستخدم فيه 220.000 ذبابة.

درس الباحثون أولا نوعا من ذبابة الفاكهة يدعى Drosophila mercatorum ، وقدرته على التكاثر من خلال الولادات البكر ، أو التوالد العذري.

من خلال تسلسل جينوم الذبابة ، وتحديد الجين المسؤول عن ولادة العذراء ، تمكن الباحثون من تحديد الجين المقابل في نوع آخر من ذبابة الفاكهة Drosophila melanogaster وتعديل هذا الجين لتشغيله.

وجد الفريق أن إناث الذباب التي تم التلاعب بها وراثيا تنتظر عادة حوالي 40 يوما في حالة العثور على ذكر للتكاثر قبل إطلاق ولادة عذراء بدلاً من ذلك.

كان نسل هذا الذباب المعدل وراثيا قادرا على التكاثر إما عن طريق التزاوج مع الذكور أو من خلال الولادات البكر.

قال سبيرلينج إن التحول إلى الولادة العذرية يمكن أن يكون مفيدا للغاية للأنواع ويكون بمثابة دعم تكاثر للإناث المعزولات .

لكنها أشارت إلى أن هناك أيضا سلبيا محتملا ، حيث قد تقلل الولادات البكر من قدرة الأنواع على التكيف مع الضغوط البيئية.

وأضاف سبيرلينج أنه قد تكون هناك مشكلة أخرى ، إذا استمر ضغط اختيار الولادات البكر في الآفات الحشرية ، وهو ما يبدو أنه موجود ، فسيؤدي في النهاية إلى تكاثرها بهذه الطريقة فقط".

"يمكن أن تصبح مشكلة حقيقية للزراعة لأن الإناث لا ينتجن إلا الإناث ، وبالتالي فإن قدرتهن على نشر الزوجي."

وأضاف سبيرلنج أنه بينما وجد البحث الجديد طريقة "لتشغيل" ولادة عذراء في ذباب الفاكهة ، فمن غير المرجح أن ينجح هذا النهج في الثدييات ، على الرغم من ملاحظة التوالد العذري في حيوانات مثل السحالي ونحل العسل.

وذلك لأن الثدييات تحتاج إلى كل من جينومات الأب والأم ، في حين أن جينوم الأب يمكن الاستغناء عنه في الأنواع التي يمكن أن تخضع لولادة عذراء.

قال سبيرلينج: "الثدييات منفصلة جدا وهي ليست ظاهرة تحدث بشكل طبيعي" ، مضيفا أن نجاح العمل في ذباب الفاكهة يرجع جزئيا إلى الاستخدام الطويل للحشرات في البحث ، مما يعني أن جيناتها جيدة .

لكن البحث ساعد في " فهم جمال الحياة نفسها" و "هذا النوع المختلف من التكاثر".

وأكدت الدكتورة هانا مود من إمبريال كوليدج لندن ، والتي لم تشارك في العمل ، أن النتائج من غير المرجح أن تنطبق على البشر.

"إن تنوعنا يحمينا: فامتلاك نسختين من الحمض النووي لا يوفر فقط نسخة احتياطية لمتغيرات الحمض النووي الضارة - الموجودة في كل شخص - ولكنه ضروري لما يسمى بالمناطق المطبوعة التي تنشط بشكل خاص من نسخة الحمض النووي للأم أو الأب ، ومع ذلك فإن هذا البحث المثير يعزز فهمنا للتكاثر في مملكة الحيوان."