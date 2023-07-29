روبي تحيي حفلاً غنائيًا في «تقويم جدة».. صور

أحيت الفنانة روبي حفلها الأول في مدينة جدة، وبدأت روبي فقرتها بالأغنية الأشهر في تاريخها الفني "ليه بيداري كده" حيث شهد استقبال روبي على المسرح تشجيع كبير من الجمهور مرددين معها كلمات الأغنية.

ورحبت روبي من جهتها بجمهور جدة معبرة عن عن سعادتها بوجودها الأول على مسرح بنش مارك جدة، وقالت "يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا إني بغنيلكم".

أكملت روبي فقرتها بحضور ٦٠٠٠ شخص مستمتعين بحماسها على المسرح على أغنياتها "حته تانية ،إنتَ عارف ليه، قلبي بلاستيك ، ياليالي ، عسل ياناس ، نمت ننه، استنى استنى" وقبل مغادرتها المسرح قدمت روبي شكر خاص للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك على الاستقبال والتنظيم.

يذكر أن هذا الحفل الأول للفنانة روبي في جدة، وجاء بعد حفلها العام الماضي في موسم الرياض، وتم نقل الحفل على قنوات mbc مصر.