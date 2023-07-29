العثور على مسرح الإمبراطور نيرون المفقود تحت موقع فندق في روما

أعلن علماء إيطاليون عن اكتشاف أنقاض مسرح نيرون، وهو مسرح إمبراطوري مشار إليه في النصوص الرومانية القديمة، تحت حديقة فندق، على بعد خطوات من الفاتيكان.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد علماء الآثار أعمدة رخامية وجصا مزخرفا بورق الذهب، مما دفعهم إلى استنتاج أن مسرح نيرون المشار إليه في نصوص بليني الأكبر، المؤلف والفيلسوف الروماني القديم، كان موجودًا بالفعل في الموقع، قبالة نهر التيبر.

وذلك بعد أن قام علماء الآثار في روما بالتنقيب في أعماق الحديقة المسورة في Palazzo della Rover منذ عام 2020 كجزء من التجديدات المخطط لها في مبنى عصر النهضة ، الذي يحتل مبنى في المدينة على طول شارع Via della Conciliazione الواسع المؤدي إلى ساحة القديس بطرس ، هو موطن لنظام الفروسية الفاتيكاني القديم الذي يؤجر مساحة لفندق لجمع الأموال للمسيحيين في الأرض المقدسة .

وأكد ليوناردو فيسكونتي دي مودروني ، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه اكتشاف أن سلسلة الفنادق المقرر احتلالها الموقع هي فندق فورسيزون .

وذكرت تقارير إخبارية أنه من المتوقع افتتاح الفندق في الوقت المناسب ليوبيل الفاتيكان عام 2025 ، حيث من المتوقع أن يزور ما يقدر بنحو 30 مليون زائر وحجاج روما.

وقال المسؤولون إن النتائج كانت "استثنائية" لأنها قدمت نظرة نادرة على فترة من التاريخ الروماني من الإمبراطورية حتى القرن الخامس عشر ، و كان من بين الاكتشافات كؤوس زجاجية ملونة من القرن العاشر وقطع فخارية غير عادية لأنه لا يعرف سوى القليل عن هذه الفترة في روما.

وقالت مارزيا دي مينتو ، كبيرة علماء الآثار بالموقع ، إنه تم العثور في السابق على سبعة أكواب زجاجية فقط من تلك الحقبة ، وأن الحفريات في هذا الموقع ظهرت سبع أخرى.

وقال المسؤولون إن الآثار المنقولة ستنقل إلى متحف، بينما ستتم تغطية أنقاض هيكل المسرح نفسه مرة أخرى بعد الانتهاء من جميع الدراسات.