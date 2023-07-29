تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية

في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات وجاءت كالتالي:

*أولاً فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات جاء التوجيه كالتالي:

بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.

وبناءً على ذلك تضمن التعميم الصادر لمديريات الشباب والرياضة لإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الأندية الرياضة بأن تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة.

*وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم:



بناءً على ما سبق من اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، فقد تضمن الخطاب المرسل للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام باتخاذ اللازم بأن تلعب كل المباريات في جميع المسابقات الرياضية في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية.