أميرات الإرهاب «مارسيا»| وافقت على تنفيذ هجمات انتحارية.. وجندت امرأتين في ألمانيا للهجوم على مهرجان موسيقي

- اعتنقت الإسلام في عام 2010

- سافرت من ألمانيا إلى سوريا للانضمام لداعش فى سبتمبر 2015

المشهد أمام المحكمة الإقليمية العليا في سيل، ألمانيا، كان شديد الرهبة والالتزام حيث يقف على باب المحكمة حارسان ملثمان مدججان بالسلاح، إن المحاكمة ضد مارسيا م. هي التي تبرر هذا الأمن المتزايد.

اتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذه العائدة من ولاية سكسونيا السفلى بالعضوية في منظمة إرهابية أجنبية بالإضافة إلى جريمة حرب ضد الممتلكات، وغالبا ما يشار إليها باسم "النهب".

ومع ذلك، فإن تورط المدعى عليها في التخطيط لهجوم إرهابي في ألمانيا يجعل هذه المحاكمة مختلفة عن غيرها. تواجه مارسيا م. عقوبة السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات.

بعد نشأتها في منزل مسيحي، اعتنقت مارسيا م. الإسلام عام ٢٠١٠ من خلال علاقتها مع زوجها الأول، الذي تزوجته عام ٢٠١١ في تونس، وأصبحت مارسيا م. أكثر انخراطا في الدائرة الإسلامية المتطرفة في فولفسبورج، ألمانيا.

واستمرت عملية تطرفها أثناء زواجها من زوجها الثاني أوجوز ج. وكان عضوا في مجلس إدارة مسجد منظمة الدائرة الإسلامية المتطرفة في هيلدسهايم. في عام ٢٠٢١، حكم على إمام المسجد المعروف باسم أبو ولاء، وهو سلطة قيادية في داعش، بالسجن لمدة ١٠ سنوات وستة أشهر بتهمة تجنيد العديد من أتباعه للسفر إلى سوريا والانضمام إلى داعش.

في خريف عام ٢٠١٥ غادرت مارسيا م. ألمانيا أيضا للانضمام إلى المنظمة الإرهابية. في المحكمة، تقول إنها كانت "راديكالية جدا في ذلك الوقت".

الغطاء المثالي

بمجرد وصولها إلى أراضي داعش، عاشت مارسيا م. وزوجها في عدة مواقع في سوريا والعراق. وهناك، بدأت بالاتصال ب "الأخوات" الموثوق بهن في ألمانيا اللواتي تعاطفن مع أهداف داعش. كان هدفها العثور على امرأتين على استعداد للزواج من مقاتلي داعش. سيأتي أزواجهن المستقبليون إلى ألمانيا من أجل "العمل".

ومع ذلك، في الواقع كان الهدف من ذلك أن يكون غطاء للسماح لعدة ثنائيات من المقاتلين بتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية، على سبيل المثال، في مهرجان موسيقي في هيلدسهايم.

كان من المتوقع أن يوفر زواجهما لهؤلاء المقاتلين الغطاء المثالي. لكن إحدى النساء، التي تم تجنيدها ك"زوجة مصلحة"، تبين أنها جهة اتصال بجهاز المخابرات الداخلية الألماني (BfV).

في سبتمبر ٢٠١٦، كانت هذه المرأة قد أرسلت بالفعل التعليمات التي تلقتها عبر الإنترنت من قبل مارسيا م. إلى BfV ، التي بدأت عملية استخباراتية.

في النهاية، لم تنجح المؤامرة أبدا، لأن المقاتلين، الذين يشار إليهم في الاتصالات الداخلية باسم "الطرود من سوريا"، لم يصلوا إلى وجهتهم.

من الاعتقال الكردي إلى الألماني

بعد فشل عدة محاولات لمغادرة أراضي داعش، استسلمت مارسيا م. وزوجها للقوات الكردية في أكتوبر ٢٠١٧. في الاعتقال، قدموا تفاصيل عن المؤامرة (بما في ذلك مختلف أعضاء داعش الناطقين بالألمانية المتورطين) إلى جهاز المخابرات الخارجية الألماني (BND) ووكالة المخابرات المركزية.

بعد أن أمضت خمس سنوات في العديد من السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا، أعادت وزارة الخارجية الألمانية مارسيا م. إلى وطنها في أكتوبر ٢٠٢٢. بهذا المعنى، فإن قضيتها فريدة أيضا. حتى الآن، كان نهج ألمانيا لإعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا هو إعادة القاصرين مع أمهاتهم فقط.

أعيدت مارسيا م.، وهي امرأة بالغة ليس لديها أطفال، إلى وطنها "لأسباب إنسانية". ووفقا لوزارة الخارجية، رفضت النساء الألمانيات القلائل الباقيات في سوريا إعادتهن مع أطفالهن. وعلى غرار غيرها من العائدات، ألقي القبض على مارسيا م. لدى وصولها إلى مطار فرانكفورت، وهي حاليا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

الندم والاعتراف الجزئي

في اليوم الأول من محاكمتها في ١٧ أبريل ٢٠٢٣، اعترفت مارسيا م. بالذنب في جميع التهم التي وجهها إليها المدعون الفيدراليون ضدها. على سبيل المثال، اعترفت بأنها جندت عدة نساء كأعضاء في داعش.

كما اعترفت بأنها -كفنية إلكترونيات مدربة- كانت، لفترة قصيرة جدا، تقود تصنيع التوصيلات السلكية، والتي ربما كانت تستخدم في الشراك الخداعية.

ومع ذلك، أنكرت مارسيا م. اختلاق أحزمة ناسفة، أو أطلقت النار من سلاح، أو عرضت تنفيذ هجوم بنفسها. كما نفت أنها عاشت في منزل "منهوب" يرقى إلى جريمة حرب.

كما شددت مارسيا م. في بيانها على معاناتها الخاصة، من تحمل الحمل الصعب والإجهاض عدة مرات إلى الظروف الرهيبة في مرافق الاحتجاز الكردية. والآن، تدعي أنها تريد أن تفهم ما الذي أدى إلى تطرفها.

"كانت على حق، والجميع لم يكن كذلك"

بعد أسبوع واحد من هذا البيان، واجهت مارسيا م. لأول مرة شخصيا إحدى النساء اللواتي حاولت تجنيدهن للزواج من مهاجم محتمل. روت سونجول ج. المحادثات عبر الإنترنت مع مارسيا م. للتخطيط لوصول المقاتل.

جادلت سونجول ج. بأن هدفها الأساسي هو السفر إلى سوريا. بمجرد أن علمت أن مارسيا م. تمكنت من الوصول إلى أراضي داعش، أصبحت "مهمة جدا" لسونجول ج. في البداية، بدأت مارسيا م. في تقديم نصيحتها.

قدمت سونجول رؤى مثيرة للاهتمام حول شخصية مارسيا م.، واصفة إياها بأنها "مهيمنة للغاية" و"حازمة" و"عدوانية".

في مجموعة دردشة على فيسبوك مع متعاطفين ألمان آخرين مع داعش، هاجمت مارسيا م. مباشرة أولئك الذين لديهم آراء مختلفة، مهددة بحذفهم من قائمة صديقاتها.

جادلت سونجول ج. بأنها عندما حاولت مارسيا م. فجأة إقناعها بالبقاء في ألمانيا، وافقت على الخطة لأنها لم ترغب في إزعاج مارسيا م. في ذلك الوقت، لم يكن من المهم بالنسبة ل سونجول ج "إذا آذيت الآخرين أم لا".

كما أوضحت سونجول ج. أن مارسيا م. قالت إنها تريد القتال. وبالنظر إلى المتهمة، قالت سونجول ج. إنها لم تفاجأ برؤية مارسيا م. جالسة في قاعة المحكمة بدون حجاب، لأنهم "يعودون جميعا وينزعون الحجاب". على منصة الشهود، تقدم سونجول ج نفسها على أنها تائبة ومصلحة. ومع ذلك، في محاكمتها الخاصة، وجدت القاضية التي ترأس الجلسة أن سونجول ج. محسوبة ومتلاعبة ومتعصبة و"تآمرية للغاية". بسبب دعمها لمؤامرة داعش، حكم على سونجول ج. بالسجن لمدة خمس سنوات وتسعة أشهر - أكثر مما طلبه المدعون العامون.

الوجوه المتعددة للعائدات

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تقوم عليها جميع المحاكمات ضد العائدات في ما إذا كن يشعرن بخيبة أمل كما يحاول البعض تصوير أنفسهن في المحكمة. هل هم فقط يتظاهرون ويخفون دوافعهم الحقيقية؟ سيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم ما إذا كانت النساء العائدات قد نأت بأنفسهن حقا عن أيديولوجية داعش وعكسن قراراتهن بشكل نقدي.

كانت ألمانيا واحدة من أكثر الدول نشاطا في محاكمة النساء العائدات من سوريا والعراق، بما في ذلك الملاحقات القضائية لجرائم الحرب. توفر التجارب رؤى مهمة حول مجموعة متنوعة من السمات والدوافع والسلوك للعائدات بعد عودتهن. إحدى الملاحظات هي أن معظم النساء الألمانيات اللواتي سافرن إلى سوريا لا ينبغي اعتبارهن ساذجات أو مجرد ضحايا.

في الوقت نفسه، تظل المشاركة في التخطيط للهجوم، كما هو الحال مع مارسيا م.، هي الاستثناء. ويتمثل أحد التحديات التي تواجه مقاضاة العائدات وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في ضمان تحمل النساء المدانات المسؤولية عن جرائمهن، وفي الوقت نفسه إجراء مراجعة نقدية للعوامل التي أدت إلى تطرفهن والتشكيك فيها.