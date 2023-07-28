الخارجية الروسية: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاجانروج

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجانروج الروسية.

وقالت زاخاروفا فى بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسى بالحق فى اتخاذ إجراءات جوابية قاسية".

وفى وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200"، معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.