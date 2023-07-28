تونس تعلن انتشال حطام طائرة مروحية سقطت الشهر الماضى

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، نجاح الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر نهاية الأسبوع الماضي، انتشال حطام الطائرة المروحية التابعة لجيش الطيران، من قاع البحر، والتى سقطت فى 7 يونيو الماضي، بالقرب من سواحل كاب سيراط، وذلك بالاعتماد على الوسائل الذاتية لجيش البحر.

وأضافت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الجمعة أنه تم تسخير فرق الغواصين المختصين والمعدات المتطورة فى مجال كشف الأعماق البحرية والوحدات العائمة المختصة فى الأشغال تحت مائية وطواقمها والمركبات المسيرة عن بعد والتى تعمل تحت سطح الماء الذين نجحوا فى مرحلة أولى من تحديد موقع الحطام وانتشاله فى مرحلة ثانية.

يذكر أن الطائرة المروحية التابعة لجيش الطيران، سقطت يوم 7 يونيو الماضي، بمنطقة كاب سيراط، وتم انتشال جثث أفراد طاقمها الأربعة بعد العثور عليها بمحيط المنطقة المذكورة.