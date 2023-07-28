شيكابالا: نشارك في البطولات للفوز بها.. وبعد نهاية الموسم سنوضح ماذا حدث معنا

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته، بالفوز العريض الذي حققه فريقه اليوم الجمعة، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية.

وقال شيكابالا عبر قناة SSC: «لابد أن تكون البداية جيدة وركزنا عليها لأن نحصل على دفعة قبل المباريات المقبلة، والنتيجة كللت مجهودنا في الفترة الماضية".

وتابع "الزمالك يشارك في البطولات للفوز بها، مررنا بظروف غير طبيعية طيلة الموسم، واللاعبون والجهاز الفني تحملوا الكثير وسنتحدث عن الأمور في وقتها".

وواصل "بعد نهاية الموسم تماما سنوضح ماذا حدث معنا، اللاعبون عانوا كثيرا الفترة الماضية، ونريد من خلال البطولة الرد على المشككين سواء في اللاعبين والجهاز الفني".

واختتم: "أشكر جمهور الزمالك الذي حضر المباراة، وهناك علاقة خاصة بيننا، ووجودهم يدفعنا لتأدية أداء جيد".