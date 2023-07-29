تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 29 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

برج الثور

من الناحية المهنية أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تقابلك يا عزيزي التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

برج العذراء

من الناحية المهنية يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية.

برج الميزان

من الناحية المهنية الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة محاولاً درء سوء الحظ لديك، مما يؤثر على صحتك تأثيرًا قويًا.

برج العقرب

من الناحية المهنية اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون.

برج القوس

من الناحية المهنية مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد.

برج الجدي

من الناحية المهنية هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

برج الدلو

من الناحية المهنية استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. هذا صحيح أيضًا بالنسبة لحياتك العاطفية.

برج الحوت

من الناحية المهنية بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة.