“مكافحة خطابات الكراهية" مؤتمر لمؤسسة ماعت ومركز الحوار العالمي

تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بالتعاون مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "مركز كايسيد للحوار العالم"،غداً السبت مؤتمراً بالقاهرة تحت عنوان “مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين في مصر" وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة .

ومن المقرر ان يشارك باللقاء عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ، و الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين، يجتمعون حول طاولة واحدة يبحثون ويتناقشون حول سبل تعزيز السلام والتعايش والتسامح بين جميع فصائل المجتمع، والقضاء على جذور التطرف وسموم خطاباته.

الجدير بالذكر أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بوابة متخصصة فى مجال بناء السلام في مصر، وتستهدف هذه البوابة أن تكون مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة للاستفادة من هذه البوابة.



يأتى ذلك على هامش مشروع "بناة السلام في مصر 2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين"، في إطار التعاون بين مؤسسة ماعت ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (مركز كايسيد للحوار العالمي).







