البطولة العربية.. الرجاء يتغلب على شباب بلوزداد في الوقت القاتل

تغلب فريق الرجاء المغربي على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وحقق الرجاء، فوزه على شباب بلوزداد في الوقت القاتل من المباراة، ليتمكن من خطف أول 3 نقاط له في البطولة العربية.

وتقدم الفريق الجزائري بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من اللقاء عن طريق المدافع معاذ حداد، قبل أن يدرك يسري بوزوك التعادل لصالح المغاربة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبعدها، فشل بلوزداد في التقدم بالنتيجة بعدما أضاع ليونيل وامبا ركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وفي الوقت القاتل، نجح بوشعيب لحراشي من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، تصدر الرجاء المغربي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمجموعات البطولة العربية 2023 وفي رصيده 3 نقاط، ليتذيل شباب بلوزداد الترتيب بلا نقاط، قبل مواجهة الوحدة الإماراتي ونظيره الكويت الكويتي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.