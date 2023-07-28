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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كليات الأزهر أدبي بنات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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يبحث طلاب الثانوية الأزهرية خلال الأيام الجارية عن كليات الأزهر وذلك بالتزامن مع ظهور وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 حيث بدأت طالبات الثانوية الأزهرية في البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات، قبل تسجيل الرغبات المتاحة أمامهن لطالبات الشعبة الأدبية.
وقد أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية، موضحًا أن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بنين وبنات بلغت 46.63%، إذ بلغ عدد المتقدمين للامتحان من القسم الأدبي 90771 طالبًا وطالبة.

ومن المتوقع من نسب النجاح هذه أن يرتفع تنسيق تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر مقارنة بتنسيق العام الماضى، وبعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، والاستعداد لتنسيق المرحلة الأولى، فإن كليات الأزهر أدبي 2023 بنات المتاحة في الشعبة الأدبية كالتالي:

- كلية الترجمة واللغات.

- كلية الشريعة والقانون.

- كلية الإعلام.

- كلية التربية بنات.

- كلية التجارة بالقاهرة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون.

- كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا.

- كلية اللغة العربية.

- كلية أصول الدين والدعوة.

- كلية القرآن الكريم وعلومها.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

- كلية التجارة بنات.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر، وفقا للأعوام السابقة وهي:

  • شهادة الميلاد
  • 4 صور من شهادة الثانوية الأزهرية
  • بطاقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
  • 6 صور من البطاقة الشخصية وبطاقة ولي الأمر سارية
    8 صور مدون عليها الاسم 4*6
    دوسيه بلاستيك
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