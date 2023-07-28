فنون العريش والتنورة التراثية تشعلان أجواء الأنفوشي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الثاني على التوالي الفعاليات الفنية بالبرنامج الصيفي "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

بدأت الفعاليات أمس الخميس بالعرض الفني لفرقة العريش القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس ومدربها الفنان سامح الكاشف بعرض تابلوهات استعراضية راقصة ممزوجة بالأغاني البدوية التي تعبر عن البيئة والتراث السيناوي أبهرت جمهور الحاضرين منها "المهباش، الدحية، قيمو الأفراح، رجال سيناء، فاصل غنائي مع المطرب غريب مؤمن، الفرح العرايشي، الدبكة السيناوي"، فاصل غنائي مع المدرب أحمد الزوري.

قدم عرض فني متميز لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح قدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات، الطبلة" والغناء الشعبي التلقائي وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ومحمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ومحمد صابر مدير عام الإدارة العامة المواهب، وعدد كبير من مثقفي وفناني وجمهور وضيوف الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفرقتين ستواصل تقديم عروضها اليوم وغدا بمهرجان العلمين وتستأنفا عروضهما بقصر ثقافة الأنفوشي يوم الأحد المقبل.