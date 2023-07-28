التكامل الحضاري ضمن فعاليات المواقع الثقافية في الأقصر

عقد قصر ثقافة الأقصر، أمس الخميس، محاضرة بعنوان "ثورة يوليو ونهاية للحكم الملكي" أوضح خلالها شعبان شلبي من هم أبطال الثورة، والحالة الاجتماعية قبل الثورة وأهدافها واستقبال المواطن المصري لها، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر محمد عبد الناصر بعنوان "أخي".

وقدمت عدة مواقع تابعة للفرع عددا من المحاضرات في ذكرى الثورة، ومنها بمكتبة النمسا الثقافية بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو الثورة البيضاء" أوضح بها د. قناوي محمد أن ثورة ٢٣ يوليو غيرت مجرى المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحدث عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها.

كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة ٢٣ يوليو" تحدث بها سيد صدقي عن ثورة يوليو وأسبابها والضباط الأحرار، ودورهم في الثورة والتفاف الشعب حولها وإنجازاتها داخليا وخارجيا.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "إنجازات ثورة ٢٣ يوليو" تناول خلالها على محمود الثورة وأهدافها وأهم إنجازاتها.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، التي شهدت من ضمن أنشطتها عقد قصر ثقافة حسن فتحي لمحاضرة بعنوان "ضرورة التكامل الحضاري" تحدث بها العادلي حسان عن ضرورة الاهتمام بقضية التكامل الحضاري وعوامل تحقيقه ودور مصر فيه.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "يلا نعمر "، والشاعر ناجي فؤاد قصيدتى "مداهمة.. مازال"، والشاعر عادل دنقل قصيدتى "بهانة.. نار العشق"، كما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله محمد بعنوان "حسين تجلى".

وقدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الفأر الذكي" أداء مديحة كامل وأسماء عباس، ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة بعنوان "الأسماك المدهش" ضمن سلسلة أنا اقرأ أداء الطفل أدهم خيري وهناء يونس، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "موسى عليه السلام" أداء خالد محمد.