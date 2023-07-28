سامو زين: عمرو مصطفى حالة فريدة وله الحق فى كل ما يفعله

دافع الفنان سامو زين عن الملحن والمطرب عمرو مصطفى، وأكد أنه أحد أهم الملحنين ويعتبر حالة فريدة فى الفن.

وأكد زين فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه له كل الحق فى ما يقول وما ينتوى فعله، واشتغلت معاه اغنية واحده فى حياتى وسعيد بيها جداً.

وجاء المنشور “بما إن ليا مقابله مهمه جدا هتنزل الفتره الجايه سألت عن رأئي في عمرو مصطفي و اللي بيحصل كان جوابي واضح وصريح هو انه من أهم والأهم وحاله فريده وليه الحق تماما بكل إلي بيعمله واللي بيطالب بيه من الملحنين والفنانين وحاله لا تكرر كثيرا في هذا الزمن لعدة اسباب في رأيي الشخصي إن عمرو بيسافر كتير وبيسمع كتير وفعلا قدر يعمل تركيبه عربيه اوروبيه ومعتقدش ان في حد يقدر يوصل للوصله فكريا وذهنيا وفنيا عمرو مصطفي اشتغلت معاه اغنيه واحده فحياتي وانا سعيد بيها طبعا في حجات كتير إتقالت هتشوفوها و هتسمعوها ربنا يستر ومحدش يزعل مني”.

وتابع: "ملحوظه سألت عن هذا الموضوع بما إني منتج و ملحن اغاني الورد الاحمر وقربي ليا وكثير من الاغاني وعضو في جمعيه الملحنين والمؤلفين فكنت لازم ارد بكل وضوح وصراحه".