أمين عام الأمم المتحدة: بدأنا عصر الغليان وليس ارتفاع درجات الحرارة

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، إن درجات الحرارة المرتفعة في يوليو تعني صراحة بدء "عصر الغليان العالمي".

ودعا إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية لمواجهة أسباب التغير المناخي.

ووصف جوتيريش موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية بأنها "مرعبة"، وتابع"هذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

ويتوقع جوتيريش أن يحطم شهر يوليو 2023 الأرقام القياسية في جميع المجالات".

وأضاف "الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

ووجه رسالة إلى قادة العالم "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".