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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يحذر لاعبي الاهلي من مفاجآت الكأس أمام للداخلية

كولر مع لاعبي الأهلي
كولر مع لاعبي الأهلي
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حذر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، عندما يلتقي الماردالأحمر مع نظيره الداخلية ضمن مباريات دور الـ 16 للبطولة.

وتقام مباراة الأهلي والداخلية يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

كولر حذر اللاعبين من الاستهانة بالمباراة، وطالبهم باحترام المنافس، واللعب من أجل الفوز والصعود إلى الدور التالي منالكأس، محذرا من مفاجآته.

ويستضيف ستاد الكلية الحربية مواجهة الأهلي والداخلية المقبلة في دور الـ 16 بكأس مصر.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية أمام المصري في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

بينما يتواجد الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي على الجانب الآخر.

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