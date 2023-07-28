نتيجة الثانوية العامة 2023.. تنبيه مهم للطلاب

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن تأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بالدرجة الفعلية، بسبب عذر قهري حدث اثناء الامتحانات.

وقالت الوزارة، إنه في إطار الحرص على مصلحة أبناؤنا الطلاب وما تقوم به الإدراة العامة للتعليم الثانوي - إدارة شئون الطلبة والإمتحانات باستلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوى العام الذين تعرضوا لعذر قهرى أثناء الإمتحانات (إصابة داخل اللجنة - غياب) للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وأضافت: يرجى التنبيه على الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بأن آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة بتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية هو يوم الخميس الموافق 3 اغسطس المقبل.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة.