نجوى كرم تحيي حفلا فنيا في مهرجان جرش

تُحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا جديدا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على المسرح الجنوبي، ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السابعة والثلاثين، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تقدم الفنانة نجوى كرم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي حققت نجاحا كبيرا وتعشقها الجماهير.

وكانت كرم قد أطلقت في مايو الماضي ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "كاريزما" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم 7 أغنيات، وهي: "شغل موسيقى"، و"10 دقايق"، و"كاريزما"، و"مغرومة بحالي"، و"زعلك صعب"، و"بحبك حب"، و"واني اشتقتلو".

وانطلقت فعاليات المهرجان أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وهو مهرجان فني ثقافي يُعقد سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن.

وقد تأسس المهرجان عام 1981، ويقدم عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه، والأمسيات الموسيقية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غنائية لمغنيين عرب وعالميين.

يلعب المهرجان الذي يستند على الإرث التاريخي والإبداعي العريق دورًا مهمًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال إنعاش الوضع الاقتصادي لمنطقة جرش وجوارها، وتسهم إقامة فعاليات المهرجان في مدينة جرش الأثرية في تنشيط الحركة السياحية الوطنية والخارجية، وتحريك الواقع التجاري للمدينة الذي ينعكس تَنْمَوِيًّا على أبناء المحافظة.