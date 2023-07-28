ضبط 544 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال هذا الأسبوعحيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى 544 محضر، بعدد 84 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق.

هذا إلى جانب 445 محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخابز ، فضلا عن تحرير 15 محضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على شن جولات مفاجئة علي المنشآت الصحية بدمياط استمراراً لتنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور الدورى والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة.

وبناء علي تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور علي 7 منشأت صحية بالمحافظة.

حيث قامت اللجنة بالمرور علي مستشفيات الزرقا السرو الروضة فارسكور كفر سعد كفر البطيخ ميت ابو غالب للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات علي مدار يومين في الفترة ما بين الساعة الرابعة فجرا والساعة السابعة صباحا لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والعنايات المركزة والاقسام الداخلية والعمليات.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب و الفرق الطبية في اماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين حيث أن الهدف منها إعادة الانضباط الإدارى والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضي الفعليه.‏