اندلاع 61 حريقا فى اليونان خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات لـ 5 أشخاص

الجمعة 28/يوليو/2023 - 12:24 م

اندلع 61 حريقا جديدا في اليونان خلال 24 ساعة والتي أدت إلى مصرع شخصين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتى تجعل الحرائق في البلاد خارجة عن السيطرة، في الوقت الذى تعانى فيه دول آخرى في أوروبا من استمرار الحرائق أيضا مثل إيطاليا.

أدت الرياح القوية ودرجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، إلى مقتل شخصين آخرين في الأراضي اليونانية، أمس الخميس، لذلك هناك بالفعل خمسة وفيات بسبب الحرائق في البلاد.

وقالت السلطات إن الوفيات الأخيرة نتيحة الحرائق الجديدة هما رجل وامرأة في الخامسة والأربعين من العمر. ولقي الاثنان مصرعهما في حرائق مختلفة بمنطقة مجنيسيا بوسط البلاد.

في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، اندلع 61 حريقًا آخر في وسط البلاد، مما أجبر المزيد من عمليات الإجلاء بعد تدمير المزارع والمصانع خلال الليل.

انتشرت ألسنة اللهب ولا تستسلم، خاصة في جزر رودس وكورفو وإيبويا، حيث وصفت فرق الإنقاذ أنها خارجة عن السيطرة.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليونانى، فاسيليس كيكيلياس، أن الحرائق التى تحرق الغابات والمنازل كل عام لا تبدأ من تلقاء نفسها، بل إنها اليد البشرية التى تسبب الحرق العمد سواء بالإهمال أو النية، الأمر الذى يتطلب اهتماما ويقظة كبيرين من الجميع

وأكد الوزير، على أن الأولوية الأولى لنا منذ اندلاع الحريق الأول، كانت حماية الناس فى المستوطنات والفنادق، لذلك كان لابد من إعداد عملية لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم لإخلاء ونقل أكثر من 20 ألف شخص بأمان، من خلال عملية منسقة واسعة النطاق شملت القوات المسلحة والشرطة وخفر السواحل والحكومة المحلية والمتطوعين والمقيمين العاديين، وتم الحفاظ على سلامة الناس.