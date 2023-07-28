تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الخميس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4 بالمئة في الربع الثاني متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8 بالمئة مما يدعم وجهة نظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد يمكن أن يحقق مايسمى بـ الهبوط الناعم.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع وحذا البنك المركزي الأوروبي حذوه يوم الخميس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع كان قد تراجع النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئويةوترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى.

وقال جيم ريتربوش رئيس شركة Ritterbusch and Associates، في إلينوي فى تصريحات صحفية ما زلنا لا نرى الكثير من الترجمة لزيادة الطلب على المنتجات خاصة في نواتج التقطير التي كانت تقدم الكثير من الاتجاه الصعودي للشهر الماضي.



وانخفض خام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3.4 بالمئة.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.76 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 3.4 بالمئة.



وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع.