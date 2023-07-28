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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفتيات يكتسحن قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

منطقة الأقصر الأزهرية
منطقة الأقصر الأزهرية
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اعتمد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء الخميس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:
القسم العلمي:
- المركز الأول: آلاء عبدالهادي العبد علي - معهد فتيات الحرمين الخاص - بمجموع ٦٣١ درجة بنسبة ٩٧.٠٨٪. 
- المركز الثانى: أحمد مصطفى محمد أحمد - معهد كوم البعيرات - بمجموع ٦٢٩ درجة بنسبة ٩٦.٧٧٪. 
- المركز الثالث: أحمد سيد أحمد حسين - معهد  كوم البعيرات - بمجموع ٦٢٧ درجة بنسبة ٩٦.٤٦٪. 
المركز الثالث مكرر: ياسمين عبدالناصر أنور محمد - معهد فتيات الحرمين الخاص - بمجموع ٦٢٧ درجة بنسبة ٩٦.٤٦٪. 
المركز الخامس: شريف خالد التهامي حسن - معهد الأقصر - بمجموع ٦٢٦ درجة بنسبة ٩٤.٧٧٪. 
القسم الأدبي جاءت النتيجة كالتالي: 
- المركز الأول: فايزة حسن طايع - معهد فتيات البعيرات - بمجموع ٥٤٧ درجة بنسبة ٨٦.٨٣٪. 
- المركز الثاني: أحمد طلعت محمد سيد - معهد الأقصر بمجموع ٥١٨ درجة بنسبة ٨٢.٢٢٪. 
- المركز الثالث: إسراء سعيد سيد جاد الرب - معهد فتيات العشي - بمجموع ٥١١ درجة بنسبة ٨١.١١٪. 
-المركز الرابع: نورا صلاح مصطفى حسين - معهد فتيات طفنيس - بمجموع ٥٠٣ درجة بنسبة ٧٩.٨٤. 
المركز الخامس: هبة سيد أحمد فريد راشد - معهد  فتيات المدامود - بمجموع ٤٩٨ درجة بنسبة ٧٩.٠٥٪. 
وأوضح محمد بكري، مدير إدارة الإمتحانات، أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية. 

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