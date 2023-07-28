الفتيات يكتسحن قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

اعتمد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء الخميس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:

القسم العلمي:

- المركز الأول: آلاء عبدالهادي العبد علي - معهد فتيات الحرمين الخاص - بمجموع ٦٣١ درجة بنسبة ٩٧.٠٨٪.

- المركز الثانى: أحمد مصطفى محمد أحمد - معهد كوم البعيرات - بمجموع ٦٢٩ درجة بنسبة ٩٦.٧٧٪.

- المركز الثالث: أحمد سيد أحمد حسين - معهد كوم البعيرات - بمجموع ٦٢٧ درجة بنسبة ٩٦.٤٦٪.

المركز الثالث مكرر: ياسمين عبدالناصر أنور محمد - معهد فتيات الحرمين الخاص - بمجموع ٦٢٧ درجة بنسبة ٩٦.٤٦٪.

المركز الخامس: شريف خالد التهامي حسن - معهد الأقصر - بمجموع ٦٢٦ درجة بنسبة ٩٤.٧٧٪.

القسم الأدبي جاءت النتيجة كالتالي:

- المركز الأول: فايزة حسن طايع - معهد فتيات البعيرات - بمجموع ٥٤٧ درجة بنسبة ٨٦.٨٣٪.

- المركز الثاني: أحمد طلعت محمد سيد - معهد الأقصر بمجموع ٥١٨ درجة بنسبة ٨٢.٢٢٪.

- المركز الثالث: إسراء سعيد سيد جاد الرب - معهد فتيات العشي - بمجموع ٥١١ درجة بنسبة ٨١.١١٪.

-المركز الرابع: نورا صلاح مصطفى حسين - معهد فتيات طفنيس - بمجموع ٥٠٣ درجة بنسبة ٧٩.٨٤.

المركز الخامس: هبة سيد أحمد فريد راشد - معهد فتيات المدامود - بمجموع ٤٩٨ درجة بنسبة ٧٩.٠٥٪.

وأوضح محمد بكري، مدير إدارة الإمتحانات، أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.