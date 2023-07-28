بوتين يشيد بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتضامن بيونج يانج مع موسكو بشأن العديد من القضايا الدولية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وقال بوتين إن "الدعم الثابت للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من قبل كوريا الشمالية، والتضامن مع روسيا حول القضايا الدولية الرئيسية يؤكدان على اهتمامنا المشترك وعزمنا على التصدي لسياسة الغرب الذي يعرقل إحلال نظام عالمي ذي تعددية الأقطاب الحقيقية، مبني على أولوية القانون الدولي والأمن غير القابل للتجزئة واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية".

وجاء ذلك في برقية التهنئة التي وجهها بوتين إلى بيونج يانج بمناسبة "عيد الانتصار في حرب التحرير الوطنية" الذي تحتفل به كوريا الشمالية في ذكرى انتهاء الحرب الكورية عام 1953.