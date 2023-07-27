قرارات عاجلة لتخفيف العبء على أولياء الأمور بشأن الأبحاث الخاصة بتحويل الطلبة إلى المدارس الحكومية

عقد توجيه عام التربية الإجتماعية اليوم الخميس، إجتماع مع الموجهين الأوائل للتربية الإجتماعية ورؤساء مكاتب الخدمة الإجتماعية المدرسية وأعضاء لجنة التحويل، بشأن بداية العمل فى الأبحاث الخاصة بتحويل الطلبة والطالبات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية " وفقًا للقرار الوزاري (٣٠٥) لسنة ٢٠١٥.



وجاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وإشراف محمد زكريا موجه عام التربية الإجتماعية.

ويأتي فى إطار الإستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وفى بداية الاجتماع رحبت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالحضور مؤكدة على سرعة تلبية طلبات أولياء الأمور والتخفيف عنهم وتذليل كافة العقبات لأنهاء إجراءات التحويل وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الأمر.

وصرح ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بتضافر جميع الجهود من أجل أبناؤنا الطلبة وأولياء أمورهم داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح.. وأخيرًا تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على تساؤلات السادة الحضور وتذليل كافة العقبات، بحضور أعضاء لجنة التحويل.