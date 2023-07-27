عميد آداب طنطا يستقبل وفد جامعة أبوجا لدولة نيجيريا

استقبل الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ظهر اليوم الخميس وفدا من جامعة أبوجا لدولة نيجيريا وذلك بكلية الآداب جامعة طنطا برئاسة الدكتورة عائشة مايكودي ثاني نائب رئيس الجامعة (القسم الأكاديمي) ومدير مركز التعاون الدولي، والدكتور فيليب أوسو أفاها نائب رئيس الجامعة (القسم الإداري) الدكتور سليمان ألابي يوسف الرئيس السابق لقسم الدراسات العربية.

وذلك على هامش زيارة جامعة أبوجا بنيجيريا لجامعة طنطا وتوقيع الاتفاقية للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة طنطا وجامعة أبوجا بنيجيريا.

رافقه خلال الزيارة الدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة والدكتور صبحى إبراهيم الفقى رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها والدكتور محمد افندي منسق شعبة اللغة العربية وآدابها لغير الناطقين بها، والدكتور هاله ندا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لزيارة مركز شعبة اللغة العربية وآدابها لغير الناطقين بها بالكلية لتفقد القاعات التدريسية للمحاضرات وأثنى الوفد على حفاوة حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب بكلية الآداب جامعة طنطا.

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