«سانتو» يمنح طارق حامد فرصة أخيرة في البطولة العربية

يحظى طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة باهتمام بعض الأندية لضمه خلال هذا الصيف، ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع النادي السعودي حتى صيف 2024.

وأبدى نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة، رغبته في استمرار طارق حامد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، رغم ضم النجم الفرنسي أنجولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط وسط الفريق، وهو نفس مكان النجم المصري.

وسيمنح المدرب البرتغالي طارق حامد الفرصة خلال البطولة العربية، التي بدأت منذ أمس الخميس، حيث يلعب الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى بجانب أندية الترجي التونسي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، وخاض أول مبارياته بالبطولة أمس أمام الترجي.

وهناك اهتمام من بعض الفرق للحصول على خدمات طارق حامد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وأبرزهم ناديا بيراميدز والوحدة السعودي.

ويعد طارق حامد من أبرز لاعبي مركز خط الوسط في الكرة العربية بعد مسيرة مميزة رفقة الزمالك ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة.

وشارك طارق مع اتحاد جدة في 24 مباراة في الدوري خلال الموسم، وفي موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق صحبة نجم الدفاع المصري أحمد حجازي لقب الدوري السعودي.