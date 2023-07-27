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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. علماء يحذرون من كوارث طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 28 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عالم مضطرب
علماء يحذرون من كوارث طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات
بحبوب مجانية.. مبادرة روسية ذكية ضد الغرب في أفريقيا
انقلاب النيجر.. "بازوم" يرفض ويدعو لحماية المكتسبات
"سوناك" في مأزق.. فوضى صحية في بريطانيا بسبب الأجور
السيسي يشارك في اجتماع مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية
برلمان غانا يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام
تقرير يكشف تورط الأمن في اختفاء طلاب بالمكسيك

أفريقيا النيجر السيسي المكسيك