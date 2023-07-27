اقرأ غدا في "البوابة".. علماء يحذرون من كوارث طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 28 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عالم مضطرب

علماء يحذرون من كوارث طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات

بحبوب مجانية.. مبادرة روسية ذكية ضد الغرب في أفريقيا

انقلاب النيجر.. "بازوم" يرفض ويدعو لحماية المكتسبات

"سوناك" في مأزق.. فوضى صحية في بريطانيا بسبب الأجور

السيسي يشارك في اجتماع مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

برلمان غانا يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

تقرير يكشف تورط الأمن في اختفاء طلاب بالمكسيك