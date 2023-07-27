أبو حطب يناقش مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعًا ناقش به الموقف التنفيذي وتطورات الأعمال بملفي المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء كونهما علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وكان الاجتماع بحضور محمود عبد الدايم ومنال عيده نائبا رئيس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية بالمجلس، ورؤساء الوحدات القروية، وعدد من مديري الإدارات بمجلس المدينة، ومسئولي التصالح بالمجلس، والوحدات القروية، وأعضاء لجنة البت في طلبات التصالح.

وناقش رئيس المدينة معوقات العمل أمام لجان البت في طلبات التصالح للمساحات الأكثر من 200 متر٢، وشدد على رؤساء الوحدات القروية إلى سرعة بحث الملفات، والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف للإجراءات، واستيفائها لتزويد لجان البت بها لدراستها وإجراء المعاينات الميدانية الفورية عليها.

وقام رئيس المدينة خلال الاجتماع بحصر عدد الملفات بكل وحدة قروية منفردة من حيث أعداد الملفات داخل وخارج الحيز العمراني مؤكدًا على إخطار المواطنين المطلوب إستيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.