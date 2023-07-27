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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

ضبط 5 قضايا هجرة
ضبط 5 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية .
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (1841) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (14) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ(250) حكم قضائى متنوع.
 فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات":  ضبط (5) قضايا .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ الداخلية خلال 24 ساعة جرائم التهريب