اختل توازنه.. لا شبهة جنائية في وفاة فني صيانة سقط من الطابق الثالث بالعجوزة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع فني صيانة إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات بدائرة القسم، أن المتوفي أختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فني صيانة تكييف وبعمل التحريات وسؤال حارس العقار أفاد بأنه أثناء قيام المتوفي بعمله وصيانة جهاز تكييف بالطابق الثالث اختل توازنه وانزلقت قدماه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.