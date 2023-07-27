بالصور.. أحمد زاهر يبدأ تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع مي عمر

بدأ المخرج محمد سامي، صباح اليوم الخميس، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "نعمة الافوكاتو" بمنطقة جاردن سيتي، والمقرر مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

وشارك في تصوير المشاهد كل من الفنانين مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة.

ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق".

كما شاركا في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

فيما يسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر ومحمد سامي بعدما شكلا ثنائيا مميزا وقدما ٦ أعمال درامية حققت نسب نجاح كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز فى العالم العربي بداية من مسلسل " آدم " الذي تم عرضه عام ٢٠١١، وبعدها بعام قدما " حكاية حياة "، ثم فى عام ٢٠١٤ قدما " كلام على ورق "، ثم مسلسل " ولد الغلابة "، ومسلسل " البرنس " وتلاه مسلسل " لؤلؤ ".