بعد رفع الفائدة الأمريكية.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 27 يوليو 2023

الخميس 27/يوليو/2023 - 04:50 م

واصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر مساء اليوم الخميس 27 يوليو 2023 الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25% وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية تحريك الفائدة ومن ثم الدولار .

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيه للشراء ونحو 30.9586 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك CIB

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIB نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر اليوم 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك الإستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB نحو30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 30.85 جنيه ونحو

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك بلوم في

سجل سعر الدولار في بنك بلوم اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك المشرق

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار في بنك SAIB نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في المصرف العربى الدولى AIB

وسجل شعر الدولار في المصرف العربى الدولى AIBبنحو30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك HSBC

بلغ سعر الدولار في بنك HSBC اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء فيما سجل نحو 30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو30.85 جنيه ونحو 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك التنمية الصناعية IDB

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDBاليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم 29.45 جنيه للشراء ونحو 29.55 جنيه للبيع .