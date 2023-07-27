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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الرقابة النووية تختتم أعمال ورشة "الاستعدادات الطبية لحالات الطوارئ الإشعاعية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قامت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية من خلال الغرفة المركزية للطوارئ النووية والاشعاعية، وبالتعاون مع القطاعات الفنية بالهيئة بتقديم ورشة عمل  بعنوان "الاستعدادات الطبية للمجابهة والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية" وذلك في الفترة من ٢٤ - ٢٧ يوليو ٢٠٢٣.

استهلت اعمال ورشة العمل بكلمة من الدكتور أسامة صديق نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عن دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وذلك بصفتها رئيس اللجنة العليا للطوارئ النووية والاشعاعية.

وعلى مدار أربعة ايام قدم فريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عدد من المحاضرات والتدريبات، حيث تم عرض كافة الإجراءات والاستعدادات الطبية لكافة الفرق الطبية المعنية بالتدخل في حالات الطوارئ النووية والاشعاعية وتم عرض عدة  سيناريوهات لحوادث نووية واشعاعية وحوادث نقل / فقد مصادر مشعة وعرض دور الأطباء ومسؤلي الطوارئ والاسعاف لتتفيذ خطوات الاستجابة لها.

ومن الجدير بالذكر، ان ورشة العمل استهدفت قطاعات مختلفة من وزارة الصحة من بينها اطباء الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة واطباء طوارئ في المستشفيات في محافظات من محافظات الجمهورية وممثلين من الادارة العامة للرصد البيئى، بالاضافة الى المكتب التنفيذي للوقاية من الاشعة ومديري الاسعاف من هيئة الاسعاف المصرية، ومديريات الشؤون الصحية.

الاستعدادات الطبية الغرفة المركزية للطوارئ النووية والاشعاعية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية