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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا دور الصحافة في تعزيز الوعي بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبني إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به من جهود محليًّا وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.

ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً للإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.

ازهر 1
ازهر 1

ازهر 1
ازهر 1
احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خالد البلشي نقيب الصحفيين