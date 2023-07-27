خاص.. ننشر خطاب إنبي لاتحاد الكرة الخاص بتفعيل عقد أحمد عيد

خاطب مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بشكل رسمى لتوضح صحة موقف النادي البترولي بشأن تفعيل بند شراء اللاعب أحمد عيد.

وأرسل مسؤول إنبي خطاب رسمى لاتحاد الكرة حصل موقع البوابة سبورت على نسخة منه جاء مضمونه رغبة أحقية إنبي في تفعيل بند شراء اللاعب من الزمالك وتحويل قيمة مبلغ ٣ مليون جنية فس حسابات نادي الزمالك.

واستعجل مسؤل إنبي اتحاد الكرة للرد وتوضح طريقة قانونية تحفظ حقوقهم في ظل ما يعانية الزمالك من حجز على ارصدته .

وطالب إنبي في خطابة لاتحاد الكرة سرعة إجراء قيد اللاعب وتأكيد استمراره مع إنبي لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وفيما يلي صورة من خطاب إنبي لمسؤل اتحاد الكرة المصري.