أوركسترا الأنامل الصغيرة تبدع على مسرح ساقية الصاوي

قدمت أوركسترا “الأنامل الصغيرة” بقيادة المايسترو د. راجى المقدم، حفلها أمس الأربعاء، على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، العديد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية والفقرات الغنائية.

وقال المايسترو راجي المقدم مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة فى تصريحات صحفية أن مسرح ساقية الصاوي له معزة خاصة لديه، موضحًا أن أولى حفلات أوركسترا الأنامل الصغيرة انطلقت على هذا المسرح منذ عام 2015 اي ما يقارب ثماني سنوات.

قدمت أوركسترا الانامل الصغيرة العديد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية منها أغنية "نيللي وشريهان"، "بكيزة وزغلول، موسيقى فيلم " اللي بالي بالك"، "ريا وسكينة"، بالإضافة لمجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها "معانا ريال" و "شوف يا عزيزى" لفيروز، "ما انتاش قد الحب يا قلبى"، وميدلى لأغنيات محمد فوزي، وسعد عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن أوركسترا الأنامل الصغيره متكامل من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 وحتى 13 سنة، حيث تقدم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة، بالإضافة إلى الموسيقات العالمية، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية، ويشار إلى أن الفرقة شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات .

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