إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق أسيوط الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.