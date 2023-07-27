اليابان وفرنسا تجريان أول تدريبات جوية بمشاركة طائرات مقاتلة

بدأت اليابان وفرنسا، اليوم الخميس، أول تدريبات جوية مشتركة على الطائرات المقاتلة، في إطار سعيهما لتعزيز شراكتهما الأمنية وسط تزايد النفوذ العسكري للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن التدريبات تجرى في جنوب غرب اليابان بالقرب من قاعدة "نيوتابارو" الجوية في محافظة ميازاكي اليابانية، وذلك بمشاركة ثلاث طائرات مقاتلة من طراز (إف-15) واثنتان من طراز (إف-2) تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، ومقاتلتان من طراز رافال من سلاح الجو الفرنسي.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات العسكرية اليابانية-الفرنسية حتى يوم السبت المقبل وأن تحلق الطائرات المقاتلة، مصحوبة بطائرة للتزود بالوقود في الجو، فوق منطقة كانتو، وفقا لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي تقوم فيه فرنسا وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بتعزيز تعاونهم الدفاعي مع اليابان، في ظل تزايد الأنشطة العسكرية للصين في بحر الصين الشرقي.